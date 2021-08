Anche in Ticino si riflette sul tampone per i sanitari

Nell’ottica di un’informazione chiara e trasparente, l’Ufficio del medico cantonale ieri ha comunicato il tasso di adesione alla vaccinazione del personale sanitario impiegato presso le strutture sanitarie in Ticino. La quota di vaccinati media del personale curante è stata del 77% nelle case per anziani, dell’83% negli ospedali e del 70% nei Servizi di aiuto e cure a domicilio (SACD).

Un risultato che, in generale, soddisfa il medico cantonale Giorgio Merlani. «Anche a prescindere dal tasso di adesione, siamo soddisfatti del fatto che praticamente tutti ci hanno concesso di pubblicare i dati in maniera trasparente. Questo è già un dato positivo». Entrando nel merito del tasso di adesione da parte del personale, Merlani commenta: «La media rilevata è buona. È chiaro che come medico cantonale...