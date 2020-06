È stato presentato oggi dopo anni di lavoro dietro le quinte «cenpro», il centro competenze per il cosiddetto terzo settore, ovvero quello del non profit. Una realtà presente già da tempo nella Svizzera tedesca e francese, e che da oggi ha trovato il suo spazio e il suo ufficio anche nella Svizzera italiana, più precisamente presso Villa Negroni a Vezia.

L’obiettivo generale della Fondazione cenpro sarà di contribuire allo sviluppo, alla promozione e alla professionalizzazione del settore non profit nel nostro cantone e nel Grigioni italiano tramite la messa in rete delle organizzazioni, la promozione delle buone pratiche, la formazione e facendo da ponte con le numerose realtà presenti nel resto del Paese.

Nel presentare il progetto, il presidente del Consiglio di fondazione Stefano Montobbio ha spiegato che «l’idea di creare una fondazione in questo difficile momento un po’ potrebbe spaventare». Ad ogni modo, ha sottolineato, è proprio adesso che il settore ha più bisogno: «Non abbiamo dati sulla Svizzera, ma dando un’occhiata alla vicina Pensiola possiamo osservare che circa il 38% del settore, specialmente tra gli attori più piccoli, ha visto un calo delle entrate superiore al 50% e rischia oggi la sopravvivenza. Ora più che mai, quindi, la sopravvivenza del non profit dipende da un impegno collettivo». Inoltre, come rimarcato da Montobbio, in Ticino l’interesse non manca: «Abbiamo svolto un’analisi di mercato tra le associazioni e fondazioni ticinesi e questa ricerca ha mostrato che oltre l’80% degli intervistati vede la necessità della creazione di un centro di competenze che possa aiutare la professionalizzazione del settore».

Dal canto suo Paolo Bernasconi, segretario del Consiglio di fondazione, ha voluto sottolineare l’importanza del settore in Svizzera, così come la grande diversità al suo interno: «Ci sono i colossi e ci sono i microbi». Ma secondo Bernasconi tutti possono rientrare sotto il cappello della filantropia, «dell’amore per l’uomo». Due sono le parole chiave del settore evidenziate da Bernasconi: supplenza e sinergia. La prima perché il settore non profit diventa fondamentale laddove il potere pubblico (Confederazione, Cantone, Comuni) non può o non vuole intervenire. La seconda perché il non profit deve creare sinergie con il settore privato e quindi profit: «Nessuna concorrenza o diffidenza, ma riconoscimento del ruolo rispettivo, per creare posti di lavoro ma anche solidarietà».

Mauro Dell’Ambrogio, già segretario di Stato per la formazione e oggi anche membro dell’Advisory Board della Fondazione cenpro, ha invece voluto mettere l’accento sull’importanza di avere un’antenna per il settore anche in Ticino, l’unica regione linguistica che fino ad oggi non disponeva di questo strumento. Inoltre, Dell’Ambrogio ha sottolineato l’importanza del settore per l’innovazione: «La Svizzera innova moltissimo grazie alle sue aziende, ma anche grazie al volontariato».

Michele Rossi, membro del Consiglio di fondazione, ha invece tenuto ad evidenziare che essere «non profit» non significa opporsi al profitto, oppure non avere bisogno di soldi, ma significa avere uno scopo ultimo diverso dal profitto economico. E in questo senso diventa importante che il settore non profit e quello profit possano avvicinarsi e migliorarsi a vicenda, poiché anche il non profit può essere un valore aggiunto per l’economia in generale. Non a caso, è stato evidenziato, la Fondazione ha trovato il suo ufficio proprio presso Villa Negroni.

Infine, il direttore della Fondazione Giorgio Panzera ha presentato più nel dettaglio il progetto e soprattutto il lavoro che attende cenpro nei prossimi mesi ed anni. Un lavoro importante considerato anche il «gap» attuale con il resto del Paese. In questo senso Panzera ha spiegato che da oggi sarà lanciato il progetto «Barometro NPO» per misurare la situazione del settore nel periodo dopo l’emergenza del coronavirus. Sempre da oggi, inoltre, sarà attivo il sito web della Fondazione (www.cenpro.ch). Panzera ha poi spiegato che la Fondazione intende organizzare un evento annuale dedicato al settore e, più nel lungo periodo, uno degli obiettivi è anche quello di creare un CAS (Certificate of Advanced Studies) per migliorare la formazione nel settore. Ma soprattutto, uno degli obiettivi, ha infine sottolineato Panzera, «sarà quello di dialogare maggiormente con l’opinione pubblica, con la politica e con i media».

©CdT.ch - Riproduzione riservata