Il mese di settembre porterà diverse nuove offerte nel programma di vaccinazione contro il coronavirus in Ticino: sarà esteso il programma che coinvolge le farmacie; al Centro cantonale di Giubiasco sarà possibile vaccinarsi senza appuntamento; un’unità itinerante (simile a quanto introdotto nei Grigioni) farà tappa in 28 località del cantone, permettendo a persone «over 16» di vaccinarsi senza bisogno di appuntamento. Sono queste le decisioni prese dal Cantone per incoraggiare i ticinesi a vaccinarsi, presentate in conferenza stampa dal farmacista cantonale Giovan Maria Zanini.

Centro di Giubiasco

A partire da sabato 4 settembre ci si potrà presentare al centro di Giubiasco senza appuntamento. Ma è preferibile ancora registrarsi sul sito del Cantone, anche perché «in mezz’ora si entra e si esce senza attese». Con il sistema «walk-in» bisogna adattarsi a quello che si trova al momento. È stato però deciso di dare questa possibilità alle persone che hanno difficoltà con la registrazione online o che scegliessero di vaccinarsi «passando di là».

La giornata di domenica 5 settembre sarà dedicata alla vaccinazione degli adolescenti tra i 12 e i 15 anni (circa 450 ragazzi/e) per esaurire la lista di iscritti (fino a ieri). Il totale degli adolescenti che si sono iscritti (compresi questi 450) è di 2.512, di cui 1.882 per il centro pediatrico di Giubiasco e 630 presso altri pediatri.

La situazione in Ticino

Attualmente 410 mila dosi di vaccino sono state somministrate nel nostro cantone, 196 mila persone sono state totalmente vaccinate, 214 mila hanno ricevuto una dose. «La prospettiva di raggiungere entro fine settembre le 230-240 mila persone con almeno una dose è realistica», ha detto Zanini.

La vaccinazione in farmacia

A partire da sabato 12 agosto è stata aperta la possibilità di vaccinarsi in farmacia. «La risposta è stata ampia - ha detto il farmacista cantonale -. Le persone dicono di scegliere questa possibilità perché è semplice, si va dove si conosce. Abbiamo capito che con questo sistema abbiamo raggiunto una fascia di popolazione che con la prenotazione online non avremmo raggiunto». Il sistema verrà pertanto potenziato. È comunque consigliato telefonare prima per annunciarsi. Le farmacie ticinesi che forniranno il servizio a rotazione sono circa un’ottantina. Qui la lista delle farmacie.

Vaccinatevi, se avete sintomi fate il tampone

«Ribadisco con convinzione che il vaccino è sicuro», ha quindi aggiunto Giovan Maria Zanini. «Gli ultimi numeri evidenziano che 122 persone ricoverate in ospedale su 6.015 erano vaccinate. 23 decessi su 108 concernevano persone vaccinate. Le proporzioni sono evidenti, il vaccino funziona, serve e protegge. Voglio ricordare che chi comincia a vaccinarsi oggi può contare sulla protezione totale tra sei settimane. Non attendete oltre». Il farmacista cantonale ha pure ricordato che anche i vaccinati, se presentano sintomi, devono sottoporsi al tampone.

La vaccinazione on the road

Il Ticino ha scelto di offrire anche un’unità mobile di vaccinazione che coprirà 28 località in 28 giorni, restandovi per almeno sette ore. «È stato pensato che per chi non ha potuto o voluto presentarsi ai centri, per semplificare l’accesso alla vaccinazione», ha dichiarato Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione. L’obiettivo è di inoculare 100 vaccinazione al giorno, per un totale di circa 3.000 nuovi vaccinati. Verranno raggiunge le zone più discoste, si andrà vicino alle scuole e i lavoratori avranno la possibilità di vaccinarsi in pausa pranzo. «Si vuole maturare la consapevolezza della necessità di vaccinarsi. E chi sarà presente potrà fornire risposte a ogni domanda».

Resta attivo il numero verde cantonale: 0800 128 128, attivo tutti i giorni tra le 8.30 e le 17.00.

IL COMUNICATO STAMPA DEL DSS

Al momento, in Ticino sono state somministrate più di 410 mila dosi di vaccini: il 55% della popolazione ha una copertura completa, mentre il 59% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Si tratta di un livello buono, che tuttavia non basta per scongiurare il rischio di un nuovo sovraccarico del settore ospedaliero. Dopo il lancio della campagna di informazione e di sensibilizzazione «Meglio se vaccinati» e l’avvio delle vaccinazioni nelle farmacie ticinesi, il Cantone presenta diverse nuove offerte.

Da sabato 4 settembre, al Centro cantonale di Giubiasco sarà possibile vaccinarsi in modalità «walk-in», ovvero senza bisogno di fissare un appuntamento in anticipo. Visto il buon esito della prima giornata di vaccinazione nelle farmacie, sempre a partire dal 4 settembre è previsto anche un potenziamento di questa offerta: 11 farmacie sparse su tutto il territorio ticinese saranno a disposizione per la vaccinazione, su appuntamento.

A partire dal 1. settembre sarà inoltre lanciato un programma di vaccinazione «on the road», che toccherà 28 località ticinesi in 28 giorni: questa offerta itinerante – senza bisogno di appuntamento – sarà dedicata a tutte le persone «over 16». Le tappe comprenderanno località discoste del nostro Cantone, ma anche zone con forti flussi quotidiani di lavoratori e studenti, in prossimità di aziende e centri universitari.

L’obiettivo prioritario del programma «on the road» è di offrire una soluzione flessibile e di prossimità a tutte le persone che ancora non hanno avuto modo di vaccinarsi. L’intenzione è anche di fornire consulenza alla popolazione: il personale sarà quindi a disposizione per rispondere alle domande e ai dubbi di chi ancora non si è annunciato per la vaccinazione. L’azione è resa possibile da una collaborazione tra autorità cantonali – Dipartimento della sanità e della socialità e Dipartimento delle istituzioni –, Protezione civile e Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze.

La lista completa delle tappe del programma «on the road» e l’elenco delle farmacie che aderiscono al programma di vaccinazione, sono pubblicati sulla pagina www.ti.ch/vaccinazione.

Le autorità cantonali confidano in una risposta positiva a queste nuove iniziative, e confermano la volontà di continuare ad aumentare la quota totale di persone vaccinate fra la popolazione ticinese.

©CdT.ch - Riproduzione riservata