Google è ormai lo specchio dei nostri interessi e delle nostre abitudini. Proprio per questo l’analisi dei trend del più importante motore di ricerca al mondo diventa particolarmente rilevante, anche per una manifestazione come il Locarno Film Festival. Un’analisi che AvantGrade.com, agenzia di digital marketing di Stabio, ha condotto in esclusiva per il Corriere del Ticino. «Sicuramente i dati di Google lasciano ben intendere che il Festival di Locarno è vivo – commenta Ale Agostini, direttore di AvantGrade.com -. Anche se, non possiamo nasconderlo, la contemporaneità con le Olimpiadi e, in generale, l’avvento delle nuove tecnologie hanno penalizzato non poco manifestazioni come il Pardo che ha perso, almeno per quanto riguarda le ricerche sul web, una sensibile fetta di pubblico generalista. Una perdita tuttavia in linea con quella subita da altri festival come Cannes o Venezia».