Sono 1.883 le prenotazioni effettuate oggi per il centro di Ascona, l’ultimo dei tre preposti a non aver ancora registrato il tutto esaurito. I 57 appuntamenti rimanenti verranno assegnati domani mattina alla riapertura del numero verde (0800 128 128), quindi dalle 8 in avanti. Le persone over 80 e, di riflesso, le persone over 75 che convivono nella stessa economia domestica potranno annunciarsi al proprio Comune o, per i grandi centri, al numero dedicato.