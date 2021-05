Ieri sono arrivati fino a 12 i km di colonna al portale nord della galleria del San Gottardo, in direzione sue, e oggi la situazione sull’autostrada A2 sembra ripetersi. Numerosi svizzeri si sono messi in viaggio verso il Ticino per il ponte dell’Ascensione e in tarda mattinata il TCS segnala oltre un’ora di attesa al San Gottardo, con il traffico bloccato per 7 km tra Amsteg e Göschenen . Anche al confine con l’Italia si registrano difficoltà, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda il traffico è bloccato per 1 km.