Le abbondanti nevicate che hanno ricoperto di una coltre bianca il Ticino (e creato importanti disagio al traffico), non resteranno un fenomeno isolato. Ma nessuna allerta per il cantone questa volta: neve sì, ma in piccole quantità quindi. Lo annuncia MeteoSvizzera sul suo portale e sui social network, dove si prevedono, oggi e domani, cielo coperto con precipitazioni intermittenti, neve sopra i 400 - 700 metri, a dipendenza dell’intensità. Domani il limite delle nevicate, soprattutto nel Sottocenetri, sarà inizialmente a tratti fino a basse quote, ma si alzerà presto a 500 -900 metri di altitudine. Le temperature massime si aggireranno attorno ai 4 gradi.