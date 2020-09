Alzi la mano chi ieri sera non è rientrato a casa completamente fradicio. Be’ ad essersi inzuppati sotto ad una pioggia grondante sono stati in parecchi. Nelle ultime 24 ore, confermano anche da MeteoSvizzera, sono infatti stati registrati fino a 100 millimetri di precipitazioni caduti localmente in Ticino. Anche questa mattina ci dobbiamo aspettare cieli agitati con rovesci e temporali, nel pomeriggio però «arriverà poi il vento a risolvere il tutto», ci rassicura il servizio meteorologico in un Tweet mattutino. MeteoSvizzera, lo ricordiamo, ha inoltre annunciato un fine settimana con pericoli di precipitazioni nevose di grado 3 in buona parte della Svizzera e in particolare in Vallese e nella Svizzera centro-orientale.