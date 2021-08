Il successo dello scorso anno di «Vivi il tuo Ticino» ha spinto i promotori dell’iniziativa a riproporla in forma rinnovata anche nel 2021. Sono state sviluppate diverse azioni, anche grazie alla collaborazione con nuovi importanti partner. Nel dettaglio, le azioni attive fino al 31 dicembre 2021 sono le seguenti:

Soggiorna in Ticino e buono Scopri e gusta

I residenti in Ticino domiciliati e maggiorenni possono pernottare nelle strutture ricettive del cantone, che sono partner di Ticino Ticket e che aderiscono all’iniziativa, beneficiando di uno sconto del 20%, oltre che dei vantaggi legati allo stesso Ticino Ticket (trasporto pubblico gratuito e agevolazioni su oltre 100 attrattori turistici). L’importo complessivo minimo del soggiorno, che va prenotato direttamente nella struttura e non tramite le agenzie di prenotazione online (OTA), deve essere di almeno 150 franchi (unicamente pernottamento e colazione; extra e tasse di soggiorno sono esclusi).I cittadini che pernotteranno in una delle strutture aderenti possono chiedere, compilando il relativo formulario sulla piattaforma viviiltuoticino.ch e allegando una copia digitale della fattura del soggiorno, un buono «Scopri e gusta» del valore di 25 franchi (non inteso per persona ma per l’intera prestazione pagata), da spendere in uno dei ristoranti (solo servizio serale, a partire dalle 18) o negli oltre 100 attrattori aderenti al progetto. Questo buono può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di prodotti presso uno dei punti vendita della rete Ticino a Te del Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT) o presso una delle cantine affiliate a TicinoWine.

Scopri e gusta

Ogni mese tra i domiciliati residenti in Ticino maggiorenni verranno assegnati 1.000 buoni da 25 franchi da spendere presso i ristoranti e gli oltre 100 attrattori aderenti al progetto. Il buono, anche in questo caso, potrà altresì essere speso in uno dei punti vendita della rete Ticino a Te del Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT) o presso una delle cantine affiliate a TicinoWine. Per i ristoranti (solo servizio serale, a partire dalle 18), per i punti vendita della rete «Ticino a te» e per le cantine affiliate alla Ticinowine, la spesa minima sul totale della prestazione deve essere pari ad almeno CHF 40 per ogni buono. Per richiedere il buono occorre raggiungere uno dei numerosi luoghi da scoprire indicati sul sito viviiltuoticino.ch e geolocalizzarsi. Così facendo si riceve una mail che rimanda a un formulario, che va compilato e a cui va allegato un selfie scattato sul posto. Quest’ultimo può inoltre essere condiviso sui Social Media utilizzando gli hashtag #iltuoticino e #viviiltuoticino.

Scopri il Ticino

I residenti in Ticino domiciliati e maggiorenni possono ottenere un buono sconto del 50% al giorno (dalle 00:00 alle 23.59 e sulla tariffa adulto) da utilizzare presso tutte le società affiliate all’Unione Trasporti Pubblici e Turistici Ticino (UTPT) che aderiscono all’iniziativa. Per ottenerlo, occorre inserire il proprio nominativo e il proprio luogo di residenza sulla piattaforma viviiltuoticino.ch. Il buono sconto viene generato in formato PDF direttamente dalla piattaforma e va stampato. È valido fino a 7 giorni dalla data di emissione. Ticinowine metterà inoltre complessivamente a disposizione dei residenti in Ticino domiciliati e maggiorenni 2.000 buoni che permetteranno di avere uno sconto del 10% (spesa minima di 100 franchi) presso le cantine affiliate che aderiscono all’iniziativa, così come un’ulteriore deduzione di 25 franchi sul totale della spesa. Ogni mese saranno disponibili 600 buoni. Per ottenerli occorre compilare il relativo formulario sul sito viviiltuoticino.ch.

Infine, come lo scorso anno, i clienti di BancaStato beneficeranno di ulteriori sconti sulle iniziative.

Anche quest’anno «Vivi il tuo Ticino» incentiverà i residenti in Ticino domiciliati e maggiorenni a vivere il territorio valorizzandolo, generando un importante indotto economico e dando ulteriore slancio a un settore, quello turistico, tradizionalmente importante per l’economia cantonale.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito viviiltuoticino.ch.

