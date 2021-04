Ancora tutti pazzi per le scarpe Lidl

In vendita da ieri in alcune filiali svizzere e da questa mattina in Ticino. Le scarpe Lidl sono andate subito a ruba. Segnalazioni sono arrivate da Giubiasco e Sant’Antonino: persone in coda fuori dal supermercato già di prima mattina e dopo mezz’ora tutto esaurito o quasi. Ciabatte e calze introvabili, mentre delle sneakers sono rimasti i numeri più piccoli, ha raccontato una testimone. Una situazione che gli addetti ai lavori conoscono bene. Il portavoce di Lidl Svizzera Mathias Kaufmann nel primo pomeriggio ha fatto sapere che, dopo il boom di vendite di ieri, anche in Ticino numerose persone sono accorse per accaparrarsi i nuovi prodotti, andati sold out già dopo poche ore. «In alcune filiali c’è ancora qualcosa, ma si va verso il tutto esaurito in un giorno», ha precisato Kaufmann. La gente di fatto riempie i carrelli e ne compra numerose paia per poi rivenderle sul web, quindi tanti clienti restano a bocca asciutta. Una tendenza già osservata l’anno scorso nel nostro Paese, ma anche in Germania e in Italia. Le sneakers, le calze e le ciabatte sono già in vendita a prezzi maggiorati sui siti di compravendita. Su tutti.ch, da questa mattina, si trovano anche a 2.500 franchi. Un copione già visto.