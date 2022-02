Sulle Zone 30 «semplificate» il Ticino frena Berna. Al Consiglio di Stato non piace la proposta, messa in consultazione nel novembre del 2021, di agevolare la creazione di zone con limite a 30 km/h in contesti residenziali. In buona sostanza, secondo Berna in futuro non dovrebbe più essere necessario eseguire un’analisi tecnica per istituire una zona a circolazione ridotta, che continuerà in ogni caso a essere soggetta ad apposita decisione e pubblicazione.

Un abbandono contradditorio

A differenza delle regole oggi in vigore per il limite a 30 km/h, vincolate strettamente a finalità di contenimento di determinati pericoli stradali ed eccessivi impatti ambientali nonché di fluidificazione del traffico, le novità normative proposte nella modifica dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale permetteranno...