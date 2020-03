Per garantire tuttavia agli interessati di ricevere informazioni sull’offerta formativa, la Scuola è al lavoro per proporre una serie di iniziative alternative. Tra queste, in primis, il prolungamento del termine delle iscrizioni che è stato posticipato al 15 maggio per tutti i corsi di laurea, fatta eccezione di Lavoro sociale e dei corsi dell’ambito sanitario per i quali sono previsti esami di graduatoria strutturati.