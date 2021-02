Lacune e anomalie dietro i meccanismi di attribuzione e calcolo dell'Indennità per perdita di guadagno (IPG) Corona cantonali e federali. Con un lungo manifesto in cui contestualizza e giustifica le proposte, il designer di Curio Domenico Amodeo lancia la petizione «The Good Wave» in cui chiede che vengano adattate le basi legali per gli strumenti di indennizzo agli indipendenti e alle Pmi. Inoltre, l’iniziativa propone al Parlamento otto punti di modifica. «Le Piccole e Medie Imprese della Svizzera propongono un cambiamento alle basi legali riguardanti i criteri di accesso e l'erogazione delle indennità dovute per dovere istituzionale a causa delle chiusure, delle restrizioni e dei conseguenti effetti diretti ed indiretti sull'economia del nostro Paese», scrive Amodeo. La petizione è stata lanciata negli scorsi giorni per la raccolta firme e può essere consultata su www.thegoodwave.ch