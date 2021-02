«Non è affatto rara la possibilità di avere il test anticorpale IgG negativo, anche se si ha contratto il virus», ci dice il professore. «Esistono infatti dei casi in cui i pazienti, pur avendo avuto dei sintomi, non ne hanno prodotti. Generalmente, più grave è la sintomatologia e più facilmente il nostro corpo reagirà formando degli anticorpi. Dunque, chi ha sviluppato una polmonite, o addirittura è stato ricoverato in ospedale, di regola ne produce di più rispetto a una persona che ha avuto una forma più leggera della malattia». Tutto dipende, spiega Cerny, dal grado di penetrazione del virus nell’organismo. «Se il virus entra in profondità nel corpo del paziente, nei linfonodi, il sistema immunitario riconosce le strutture virali ed è in grado di produrre gli anticorpi e gli linfociti antivirali T. Al contrario, se il virus rimane a un livello superficiale, questo processo non scatta». Non avere gli anticorpi IgG, non significa però necessariamente potersi infettare di nuovo. «Ci sono infatti altri elementi protettivi come i linfociti T e gli anticorpi IgA, che vengono prodotti a livello delle nostre mucose respiratorie, che sono in grado di proteggerci da una futura infezione». Se quanto capitato a Simona non è raro, resta difficile stabilire una percentuale precisa di casi simili. Per avere dati certi, molto dipende anche dal tipo di test utilizzato: «Con il test sierologico misuriamo gli anticorpi IgG, che vengono prodotti quando il virus entra nel nostro corpo. I test utilizzati si differenziano in base al grado di sensibilità nel depistare gli anticorpi. I test rapidi, in questo senso, non sono molto affidabili, mentre quelli effettuati in laboratorio si dimostrano più efficaci». «Questa parziale inaffidabilità del test sierologico - evidenzia ancora Cerny - è anche uno dei motivi per i quali non viene raccomandato per la gestione della malattia. Ci basiamo piuttosto sul tampone e sui sintomi clinici. E per la stessa ragione il test sierologico non viene rimborsato dalle casse malati». Non solo. Secondo il professore, molti pazienti arrivano anche a chiedersi se sia opportuno fare il vaccino contro il coronavirus quando si hanno già gli anticorpi. «Ebbene, va chiarito che l’esito del test sierologico non deve essere letto come un fattore determinate. Anzi, noi raccomandiamo di non sottoporsi affatto al test sierologico prima di fare il vaccino».