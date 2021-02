L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha approvato con procedura d’urgenza, mercoledì scorso, l’uso sperimentale su pazienti ad alto rischio di tre anticorpi monoclonali contro la COVID-19, che avevano già avuto il via libera (Emergency Use Authorization) da parte della Food and Drug Administration, l’ente che governa l’uso dei farmaci negli Stati Uniti. Per intenderci, due di questi anticorpi, prodotti dall’americana Regeneron, sono quelli che hanno permesso a Donald Trump di guarire (si chiamano casirivimab e imdevimab). Un terzo (bamlanivimab) è stato realizzato, invece, dalla Lilly ed è attualmente utilizzato a scopo sperimentale anche in Canada, Israele, Ungheria e Germania.

Risolutivi

Questi anticorpi vanno utilizzati nella fase iniziale della malattia, entro tre giorni dalla comparsa...