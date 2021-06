Gli anticorpi monoclonali sono arrivati in Ticino e la prima dose è già stata somministrata. A darne notizia con un tweet, negli scorsi giorni, è stato il medico cantonale Giorgio Merlani. Il tenore del cinguettio, più o meno, era questo: «Ho appena sentito il dottor Christian Garzoni che alla clinica Moncucco ha trattato il primo paziente COVID con gli anticorpi monoclonali». Una prima a livello cantonale. Al messaggio seguiva una fotografia del farmaco e il commento seguente: «Un’ulteriore arma in campo per i pazienti altamente selezionati».

Nelle scorse settimane l’Ufficio federale della sanità pubblica aveva infatti annunciato l’acquisto da parte della Confederazione di 3 mila dosi di anticorpi monoclonali di ultima generazione. Dosi che nel frattempo sono state distribuite ai cantoni; e...