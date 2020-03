Rispettiamo le indicazioni date dalle autorità per prevenire il contagio, manteniamo le distanze sociali, laviamoci e disinfettiamoci le mani spesso e stiamo possibilmente a casa in questi giorni. Affrontiamo le nostre giornate con spirito collaborativo, con prudenza e saggezza, certi di essere persone e cittadini che desiderano agire per la salute nostra e di tutti. Non abbiate timori a chiedere di fronte ai tanti dubbi, come pure a rivolgersi a enti e/o associazioni per un aiuto, soprattutto psicologico, attraverso i mezzi che la comunicazione oggi ci offre e di cui, anche gli anziani, non sono sprovveduti. Forza, perseveranza, fiducia e speranza in un periodo in cui le parole di solidarietà e di incoraggiamento, ma anche uno sguardo affettuoso, soprattutto verso quegli anziani che faticano ad esprimere il loro stato d’animo e le loro emozioni, possono fare la differenza».