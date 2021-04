Il prestito di manodopera non è da considerarsi subappalto e non è vietato nell’abito delle commesse pubbliche. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF) nell’accogliere parzialmente il ricorso presentato da sei imprese attive in Ticino e dall’organizzazione mantello delle agenzie interinali Swisstaffing contro l’applicazione del divieto di principio del subappalto previsto dall’articolo 24 della Legge sulle commesse pubbliche (LcPubb). Lo stesso, ha reso noto «La Regione», deve essere «parzialmente annullato nella misura in cui assimila l’impiego di personale fornito da terzi al subappalto» in quanto tale norma «è contraria all’Accordo sulla libera circolazione».