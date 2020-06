Nell’immaginario collettivo questo caso richiama la rappresentazione biblica in cui Davide sconfigge Golia. Una metafora abusata, forse, ma che calza a pennello nel caso di Alessandro Trivilini, ricercatore ed esperto di tecnologie, trovatosi (suo malgrado) opposto nientepopodimeno che ad Apple, l’azienda americana fondata da Steve Jobs e riconducibile al logo della mela morsicata. E proprio la mela, quella mela che rappresenta il frutto della conoscenza e nel contempo della discordia, è al centro della diatriba che porta dritto dritto in Ticino.

Ma andiamo con ordine. Trivilini, nel corso del 2019, ha pubblicato un libro dal titolo «La dieta digitale dei sette giorni» che propone per la prima volta un metodo per capire – come sottolinea l’autore – «se sei tu ad usare lo smartphone oppure è...