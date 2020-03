«Non è una certezza ma una previsione sulla base di dati oggettivi: già da lunedì (oggi per chi legge ndr.) Moodle dovrebbe viaggiare più veloce, forse non una scheggia ma più stabile». Da noi intervistato telefonicamente nel weekend, il direttore del Centro di risorse didattiche e digitali del Cantone (CERDD) Daniele Parenti è ottimista. La piattaforma digitale su cui lavorano quasi tutti i gradi scolastici dalle medie in poi – e che negli scorsi giorni aveva registrato diversi problemi di connessione facendo perdere la pazienza a numerosi allievi e insegnanti – dovrebbe potersi dimostrare più performante già da oggi. «Prima dell’emergenza-coronavirus e della chiusura delle scuole stavamo già lavorando con queste tecnologie in tutte le sedi, ma dei 30.000 allievi avevamo attivato ‘solo’ circa...