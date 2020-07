Rispetto alle cifre registrate lo scorso anno, all’appello in Ticino mancano ancora un centinaio di posti d’apprendistato. Il ritardo accumulato durante il periodo di «lockdown» continua quindi a farsi sentire tra i giovani che oggi, giunti quasi alla fine di luglio, sono ancora alla ricerca di un posto di lavoro nel sistema della formazione duale. A confermarcelo l’aggiunto al direttore della Divisione della formazione professionale Oscar Gonzalez: «Attualmente siamo a circa 990 nuovi contratti di tirocinio firmati, e questo significa che siamo quasi in linea con le cifre dello scorso anno, ma rimane un certo ritardo e rispetto al 2019 mancano circa 100 contratti». La situazione, dunque, non è cambiata di molto rispetto alle prime cifre fornite dal DECS qualche settimana fa e che fotografavano...