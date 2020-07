Da oggi 20 luglio fino a venerdì 14 agosto 2020 i giovani e le giovani residenti in Ticino nati tra il 2001 e il 2004 che sono ancora alla ricerca di un posto di apprendistato possono ottenere un sostegno supplementare nella loro ricerca di un posto annunciandosi al Gruppo operativo per il collocamento a tirocinio (GOCT) utilizzando il formulario scaricabile dalla pagina www4.ti.ch/index.php?id=68657 .

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunica che questa azione estiva a sostegno di chi è ancora alla ricerca di un posto di apprendistato è proposta annualmente tramite il Gruppo Operativo per il collocamento a tirocinio (GOCT), che lavora sotto la direzione della Divisione della formazione professionale (DFP) e in collaborazione con l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP) della Divisione della scuola (DS).

Al formulario dovranno essere allegati il curriculum vitae e le pagelle scolastiche, così come la documentazione relativa alle ricerche effettuate sino a quel momento e indicazioni concernenti la professione scelta. I giovani e le giovani annunciati/e saranno sostenuti/e nella ricerca di un collocamento da un ispettore o un’ispettrice di tirocinio della DFP. Per gli allievi e le allieve che hanno terminato la scuola media a giugno 2020 e che sono tuttora senza un posto di apprendistato, la segnalazione non è necessaria in quanto questi allievi sono annunciati/e d’ufficio dai/le orientatori/trici dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale che li/le hanno seguiti/e nelle sedi scolastiche.