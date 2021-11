Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), attraverso la Divisione della formazione professionale (DFP), si congratula con l’apprendista panettiere-pasticcere Lorenzo Gabaglio, medaglia d’argento al concorso nazionale Brot-Chef, e con Yuri Bernasconi, apprendista cuoco, selezionato per partecipare al concorso «Poivrier d’Argent».

Sabato 13 novembre è stata una giornata speciale per alcuni apprendisti e apprendiste panettieri-pasticceri e cuochi che stanno svolgendo una formazione professionale in Ticino, con un apprendistato in azienda e presso il Polo dell’alimentazione e dei servizi della Svizzera italiana (PASSI) del Centro professionale tecnico (CPT) di Lugano-Trevano.