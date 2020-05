Sono state definite le modalità cantonali per l’esame di lavoro pratico che coinvolgono gli apprendisti e le apprendiste di 143 professioni. Lo comunica il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in una nota tramite la Divisione della formazione professionale (DFP), precisando che nelle ultime settimane la Confederazione, i Cantoni e i partner sociali hanno messo a punto una procedura di qualificazione uniforme per la formazione professionale di base, valida a livello svizzero. Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha posto in vigore l’ordinanza corrispondente che permetterà a tutti gli apprendisti e apprendiste la possibilità di conseguire l’attestato federale di capacità (AFC) o il certificato federale di formazione pratica (CFP) come negli anni scorsi. Sotto la guida del gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» (SEFRI, CSFP, USI, USAM, USS e Travail.Suisse) un gruppo di lavoro ha elaborato una proposta di soluzione per lo svolgimento delle procedure di qualificazione 2020. Per l’esame del lavoro pratico, a seconda della professione, le organizzazioni del mondo del lavoro (OML) hanno deciso per lo svolgimento di un esame pratico, in azienda o centralizzato, oppure una valutazione delle prestazioni pratiche da parte dell’azienda di tirocinio.