L’ultima parola spetta al Tribunale federale (TF) di Losanna, uno scenario certo non nuovo alle nostre latitudini, ma dal primo gennaio entrerà in vigore il nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL) per ingegneri, architetti e professioni affini.

Certo, il ricorso presentato da una decina di studi privati e dall’Unione svizzera degli studi consulenti d’ingegneria ha chiesto l’effetto sospensivo che de facto congelerebbe l’applicazione del nuovo testo, ma in attesa di una decisione da Mon Repos, in via cautelativa le parti contraenti parti contraenti - ovvero l’Associazione Studi d’Ingegneria e Architettura Ticinesi (ASIAT) da una parte, e i sindacati OCST e UNIA dall’altra - hanno voluto informare le ditte del settore che dal primo gennaio si cambia.

Come è presto detto: in buona sostanza, Il CCL prevede un salario minimo di 60 mila franchi all’anno per 13 mensilità per gli architetti al primo anno di impiego diplomati in una scuola universitaria professionale e un massimo di 68 mila franchi all’anno per un architetto diplomato al politecnico al terzo anno di attività.

«La pazienza è d’obbligo», ha ricordato il presidente della Commissione paritetica Dario Menaballi nel corso di una conferenza stampa congiunta di ASIAT, OCST e UNIA. «A livello cautelativo siamo pronte a supportare tutte le richieste di chiarimento delle varie aziende in vista del 1. gennaio». Una data, questa, che segna l’inizio di un «cambiamento epocale»: dal primo gennaio il Ticino sarà il terzo cantone dopo Vaud e Ginevra ad avere un CCL tra i più importanti, che copre ben 2.500 dipendenti. «Finalmente si metterà a posto un settore che soffre grazie a un messaggio chiaro lanciato da tutte le parti contraenti», ha osservato il sindacalista dell’OCST Giorgio Fonio. «È un momento storico», gli ha fatto eco Igor Cima (UNIA). «L’obiettivo è quello di tutelare i lavoratori dalla concorrenza sleale. Anche coloro che usciranno con un diploma dall’USI o dalla SPUSI potranno beneficiare di condizioni di lavoro che consentiranno loro di vivere in Ticino». In attesa di sapere se verrà concesso o meno l’effetto sospensivo (ndr., una decisione è attesa entro metà gennaio), l’invito rivolto agli studi è quello di adeguarsi alle nuove disposizioni ma in ogni caso, ha rimarcato lo stesso Cima, «la sensazione è che molti studi lo stiano già facendo».

Un iter lungo e travagliato

La questione del CCL per ingegneri e architetti tiene banco nel nostro cantone da almeno una decina di anni. Nel 2013 un primo incarico è stato conferito dall’Assemblea padronale dell’ASIAT, sfociato nella costituzione di un apposito gruppo di lavoro l’anno successivo. Tra il 2016 e il 2017 l’Assemblea si è espressa in votazione in due occasioni, la seconda delle quali su una serie di emendamenti presentati dai sindacati. L’iter è partito nel 2018 e due anni più tardi ecco la svolta con la prima pubblicazione di consultazione (per raccogliere le osservazioni di alcuni studi). Dopo il via libera della SECO lo scorso giugno, a fine ottobre il Consiglio di Stato ha respinto i tre ricorsi di alcuni privati alla domanda di conferimento dell’obbligatorietà generale del nuovo CCL. Respingendo i ricorsi, il Governo cantonale ha approvato un iter che il 1. dicembre è sfociato in un decreto di forza obbligatoria (ndr, che prevede l’obbligatorietà generale del CCL). Contro questo decreto, lo dicevamo, è stato presentato un ricorso al Tribunale federale. Nel mezzo, in tutti questi anni, tante, tantissime polemiche a seguito di alcuni annunci di lavoro con salari compresi tra 1.000 e 2.000 euro al mese.

La parola fine a questa vicenda la scriverà la suprema Corte federale, ma i tempi tecnici impongono di pazientare ancora qualche mese. Entro il 28 dicembre le parti contraenti possono far pervenire le proprie osservazioni in merito alla richiesta di effetto sospensivo (una decisione del TF è attesa per metà gennaio), mentre quelle sul contenuto del ricorso vanno inoltrate entro il 1. febbraio. Non è quindi ancora detta l’ultima parola, ma per sindacati e associazioni padronali, nel 2021 verrà compiuto un passo avanti importante.

