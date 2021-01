Via libera, per il momento, all’applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL) per ingegneri, architetti e professioni affini. Entrato in vigore il 1. gennaio 2021 dopo anni di trattative, il testo è stato oggetto di un ricorso contro il conferimento dell’obbligatorietà generale, presentato al Tribunale federale (TF) da una decina di studi privati e dall’Unione svizzera degli studi consulenti d’ingegneria. Il gravame ha chiesto l’effetto sospensivo che, se accordato, avrebbe congelato l’applicazione del nuovo testo. Ma così non è stato e, con sentenza del 18 gennaio 2021, i giudici di Mon Repos hanno respinto questa richiesta in attesa di pronunciarsi definitivamente sul ricorso.

Il CCL, frutto di un accordo tra le parti contraenti - l’Associazione Studi d’Ingegneria e Architettura Ticinesi (ASIAT) da una parte, e i sindacati OCST e UNIA dall’altra - entra dunque in vigore ufficialmente. Il testo prevede un salario minimo di 60 mila franchi all’anno per 13 mensilità per gli architetti al primo anno di impiego diplomati in una scuola universitaria professionale e un massimo di 68 mila franchi all’anno per un architetto diplomato al politecnico al terzo anno di attività.

Le reazioni dei sindacati

«Una notizia davvero molto attesa, in particolare dai lavoratori e dalle lavoratrici del settore che da anni si battono per combattere il dumping salariale in questo settore molto importante», ha commentato il sindacalista OCST Giorgio Fonio. «Sono molto felice anche per quegli studi di progettazione che negli anni hanno difeso insieme alle organizzazioni sindacali, nonostante le forti pressioni, l’entrata in vigore di questo CCL». Soddisfazione è stata espressa pure da Igor Cima (UNIA): «È una bella notizia per gli studi e per i lavorativi attivi in un settore a rischio dumping», ha sottolineato, da noi raggiunto. «Ora resta da superare lo scoglio del ricorso ma con questa decisione abbiamo una preoccupazione in meno e possiamo partire a pieno regime con l’applicazione e del nuovo CCL».

Un iter lungo e travagliato

La questione del CCL per ingegneri e architetti tiene banco nel nostro cantone da almeno una decina di anni. Nel 2013 un primo incarico è stato conferito dall’Assemblea padronale dell’ASIAT, sfociato nella costituzione di un apposito gruppo di lavoro l’anno successivo. Tra il 2016 e il 2017 l’Assemblea si è espressa in votazione in due occasioni, la seconda delle quali su una serie di emendamenti presentati dai sindacati. L’iter è partito nel 2018 e due anni più tardi ecco la svolta con la prima pubblicazione di consultazione (per raccogliere le osservazioni di alcuni studi). Dopo il via libera della SECO lo scorso giugno, a fine ottobre il Consiglio di Stato ha respinto i tre ricorsi di alcuni privati alla domanda di conferimento dell’obbligatorietà generale del nuovo CCL. Respingendo i ricorsi, il Governo cantonale ha approvato un iter che il 1. dicembre è sfociato in un decreto di forza obbligatoria (che prevede l’obbligatorietà generale del CCL). Contro questo decreto, lo dicevamo, è stato presentato un ricorso al Tribunale federale. Nel mezzo, in tutti questi anni, tante, tantissime polemiche a seguito di alcuni annunci di lavoro con salari compresi tra 1.000 e 2.000 euro al mese.

La parola fine a questa vicenda la scriverà la suprema Corte federale, ma i tempi tecnici impongono di pazientare ancora qualche mese. Entro il 1. febbraio le parti contraenti possono far pervenire al TF le proprie osservazioni sul contenuto del ricorso.

