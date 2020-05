Dopo una lunga attesa, durata cinque anni e caratterizzata da trattative e polemiche legate a diversi casi di dumping salariale, dalla Segreteria di Stato dell’economia è arrivato l’atteso via libera al contratto collettivo di lavoro (CCL) per architetti e ingegneri.

In seguito alla decisione di Berna, sul Foglio ufficiale di martedì è stata pubblicata la richiesta di conferimento dell’obbligatorietà generale a livello cantonale, avanzata dalle parti contraenti, ovvero l’Associazione Studi d’Ingegneria e Architettura Ticinesi da una parte, e i sindacati OCST e UNIA dall’altra. A meno di eventuali opposizioni, il relativo decreto verrà pubblicato tra 30 giorni.

Il CCL prevede un salario minimo di 60.000 franchi all’anno per 13 mensilità per gli architetti al primo anno di impiego diplomati in una scuola universitaria professionale e un massimo di 68.000 mila franchi all’anno per un architettato diplomato al politecnico al terzo anno di attività.

La reazione

«È un passo importante che prevede una nuova realtà contrattuale molto ampia con circa 3.000 lavoratori», commenta il sindacalista OCST Giorgio Fonio, che in questi anni ha seguito le trattative. «A maggior ragione visto che si interviene in un settore altamente qualificato che in questi anni ha visto numerosi casi di dumping salariale. Con il CCL andremo a risolvere questo problema e a tutelare gli studi di progettazione che rispettano le regole in una realtà di regime di concorrenza sleale».

Come detto, contro la richiesta di obbligatorietà generale sono possibili delle opposizioni. «Fanno parte di questa procedura. Chi dovesse decidere di ricorrere si assumerà le proprie responsabilità per aver rallentato l’entrata in vigore di uno strumento fortemente voluto dai sindacati e dalla maggioranza degli studi».

©CdT.ch - Riproduzione riservata