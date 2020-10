Il nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL) per ingegneri, architetti e professioni affini potrebbe entrare in vigore nel nostro cantone (ricorsi permettendo) già il primo gennaio del prossimo anno. Il Consiglio di Stato ha respinto i tre ricorsi di alcuni privati alla domanda di conferimento dell’obbligatorietà generale del nuovo CCL fatta dalle parti contraenti (sindacati e associazioni patronali). La domanda, ricordiamo, era stata fatta dopo il via libera al testo giunto dalla Segreteria di Stato dell’economia in giugno. Respingendo i ricorsi, il Governo cantonale ha quindi approvato l’iter che porta, appunto, all’obbligatorietà generale del testo. Quest’ultimo passo avverrà tramite decreto governativo contro il quale, però, c’è ancora la possibilità di ricorrere al Tribunale federale...