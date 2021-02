«Marescialli sprecate soldi. Non mi prenderete mai». Questo il messaggio pubblicato su TikTok con cui sfidava la polizia a catturarlo. Ma Mirko Rosa, conosciuto come Mirko Oro, ha perso la sua sfida personale con le forze dell’ordine, che lo hanno arrestato a Mendrisio dopo 2 settimane di ricerche da parte dei carabinieri del comando provinciale di Varese.

Mirko Rosa, titolare di una catena di «compro oro», era stato condannato nell’inchiesta «Goldfinger» per evasione fiscale e fatture false. Ma, poco prima che la condanna diventasse esecutiva, lo scorso 20 gennaio, era riuscito a scappare in Svizzera, dove ha cercato di far perdere le tracce geolocalizzandosi in Australia. Dopo l’arresto da parte delle autorità italiane, con la collaborazione della Polizia Cantonale, è stato portato al carcere di Lugano in attesa dell’estradizione.