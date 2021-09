Anche il Ticino adotta la nuova carta di soggiorno in formato carta di credito per i cittadini UE/AELS nonché per i permessi per frontalieri G e i permessi C. La conversione avverrà a partire da venerdì 1. ottobre, comunica il Dipartimento delle istituzioni, precisando che la situazione rimarrà invariata per i cittadini di Stati terzi titolari di permessi L,B e C poiché essi sono già ora in possesso di una carta biometrica.