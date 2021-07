Sì, con l’arrivo della stagione estiva il ritmo delle vaccinazioni sta iniziando a calare anche in Ticino. A confermarlo al Corriere del Ticino è il capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione Ryan Pedevilla: «È ciò che sta accadendo in queste settimane e ciò che ci attendiamo per quelle a venire: se durante i mesi di maggio e giugno il ritmo della campagna di vaccinazione viaggiava spesso intorno alle 3.500/4.000 dosi somministrate al giorno (il 2 giugno è stato toccato il picco con 5.073 dosi), per il mese di luglio prevediamo invece di attestarci mediamente attorno alle 2.000 somministrazioni. Il ridimensionamento del dispositivo cantonale è la naturale conseguenza di questo andamento».

Le motivazioniPer Pedevilla, le motivazioni alla base del calo sono essenzialmente...