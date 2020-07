Come ogni anno, settimana più, settimana meno, durante l’estate la canicola si presenta alle porte del Ticino portando con sé alte temperature e umidità. Quest’anno, dopo un periodo relativamente fresco, ha deciso di giungere alle nostre latitudini a fine luglio: a partire dalle 12 oggi, infatti, MeteoSvizzera ha diramato un’allerta canicola di grado tre al di sotto dei 600 metri di altitudine che dovrebbe durare fino a sabato sera.

Via l’anticiclone

Come ci spiega il meteorologo Luca Nisi, «fino a oggi (nrd. ieri per chi legge) l’estate è stata spesso caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre, che porta con sé umidità relative piuttosto basse e una tendenza a vento da nord nelle vallate superiori della Svizzera italiana, e quindi a un tempo tipicamente molto secco e più sopportabile». A partire da oggi, invece, le cose stanno per cambiare: «Da martedì – spiega Nisi – l’anticiclone si ritirerà verso l’Atlantico, lasciando spazio nell’Europa centrale a correnti d’aria tropicale da sud-ovest. Correnti che portano aria ben più calda e umida e che faranno innalzare le temperature di qualche grado». «Già nella giornata di lunedì – prosegue il meteorologo – abbiamo registrato temperature intorno ai 30 gradi a Biasca. Ma a partire a da oggi le temperature si innalzeranno fino a 31 o 32 gradi in tutto il cantone. Poi, giovedì e venerdì è attesa la fase più calda del periodo canicolare, con temperature che potranno raggiungere i 34 gradi. Infine, nella giornata di sabato scenderanno nuovamente di un paio di gradi e da domenica ci attendiamo tempo più instabile con temporali che porteranno a un cambiamento della massa d’aria importante».

C’è di peggio

Fortunatamente, precisa poi Nisi, «tra le canicole degli scorsi anni questa non sarà tra le più forti. Anche per questo motivo l’allerta è ‘‘solo’’ di grado 3». A questo proposito il meteorologo ricorda che lo scorso anno il primo periodo canicolare è giunto alle nostre latitudini già a fine giugno. «Quest’anno, invece, grazie alla prolungata presenza dell’anticiclone, con il cielo sereno anche di notte, il numero di notti tropicali in cui la temperatura minima non è scesa sotto i 20 gradi sono state nettamente inferiori rispetto agli scorsi due anni in cui le canicole sono state più estreme». Insomma, almeno durante la notte, conclude Nisi, finora «abbiamo respirato un po’ meglio».

Occhio allo sport

Come consuetudine, con l’arrivo della canicola le autorità hanno diramato un appello alla popolazione a seguire le basilari regole per evitare spiacevoli conseguenze. A questo proposito, Martine Bouvier Gallacchi, presidente del Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) del DSS, sottolinea in particolare l’importanza di evitare di praticare sport all’aperto durante le ore più calde della giornata: «È il fattore di rischio principale. Non sono solo gli anziani a dover fare attenzione. Anche perché spesso loro sanno di essere a rischio e quindi si proteggono meglio, mentre alcuni, anche giovani, decidono ugualmente di praticare sport sottovalutando la situazione. È una delle negative tendenze riscontrate negli ultimi anni».

