«Troppi, tra coloro che lavorano in ambito sanitario, non sono ancora vaccinati. E questo può rappresentare un rischio in vista dell’autunno, soprattutto con la variante Delta in circo-lazione». A dirlo, lo scorso fine settimana, era stato il consigliere federale Alain Berset. Un allarme che non trova per fortuna conferma nelle cliniche del gruppo Swiss Medical Network in Ticino, dove il personale medico e infermieristico ha risposto positivamente alla campagna vaccinale.