«Ascoltiamo il grido d’allarme dei nostri giovani»

Il PLR, nel comunicato stampa spiega di considerare «allarmante che un numero crescente di studenti ticinesi si rivolga ai servizi di mediazione». «Questo servizio, certamente valido, serve infatti più che altro ad ascoltare: non è in grado di fornire soluzioni concrete a problemi individuali». Di conseguenza «come PLR chiediamo che i servizi di sostegno didattico ai ragazzi siano rapidamente potenziati, con un’offerta d’appoggio concreto nelle singole materie e di aiuto allo studio. Alla nostra comunità serve una soluzione per evitare che il buco formativo di inizio 2020 si estenda irreparabilmente, riducendo l’uguaglianza di opportunità che è il cuore della nostra scuola pubblica». Citato nella nota stampa, Speziali rimarca che «non va dimenticato che i giovani sono una categoria duramente toccata dalle misure restrittive. La loro vita sociale è stata azzoppata, acuendo in molti casi problemi psicologici latenti e confinandoli fra mura domestiche che non sempre e non per tutti sono un porto sicuro». Per questo motivo, conclude, «l’urlo silenzioso dei nostri giovani va preso estremamente sul serio dalla politica, che li vede purtroppo poco rappresentati».