A seguito di una modifica della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam), dal prossimo 1. agosto il diritto all’assegno di formazione viene esteso, come informano il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS).

Attualmente, tutti i genitori con figli minori di 16 anni hanno diritto all’assegno per figli, del valore di 200 franchi mensili. Quando il giovane compie 16 anni matura il diritto all’assegno di formazione di 250 franchi mensili, fino al termine del suo percorso formativo (o, al più tardi, sino al compimento dei 25 anni). Dal 1. agosto 2020 l’assegno di formazione potrà essere riconosciuto anche prima dei 16 anni, nel caso in cui il figlio abbia compiuto 15 anni e segue una formazione post-obbligatoria. Se invece a 15 anni il figlio frequenta ancora la scuola dell’obbligo, per il diritto all’assegno di formazione si dovrà attendere che abbia compiuto 16 anni.