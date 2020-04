Sul sito dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) è online la nuova procedura interattiva per la richiesta dell’assegno parentale. L’utilizzo del nuovo modulo facilita il compito all’utente e permette all’IAS di velocizzare la raccolta della documentazione necessaria a completare la richiesta di assegno parentale.

Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e l’IAS ricordano ai neo genitori che è possibile fare richiesta dell’Assegno parentale (3.000 franchi una tantum). Dal 1. gennaio 2019 (data dell’entrata in vigore) ad oggi sono quasi 1.700 le domande inoltrate, di cui già 655 accolte, mentre le rimanenti saranno decise allo scadere del periodo di 6 mesi che deve trascorrere tra la nascita (o l’adozione) e il versamento dell’assegno. L’assegno parentale può essere richiesto entro 1 anno dalla nascita o dall’adozione.

Per maggiori informazioni in merito a questa prestazione, è possibile consultare la pagina informativa dedicata sul sito web dell’IAS.

Per semplificare e velocizzare la raccolta della documentazione necessaria a completare la richiesta dell’assegno parentale, coloro che rispettano le condizioni di diritto avranno la possibilità, tramite il sito web dell’IAS, di accedere ad una procedura interattiva che indicherà quale documentazione è necessario trasmettere.

Nel caso in cui non fosse possibile accedere alla procedura online, è naturalmente sempre possibile procedere per vie tradizionali, contattando il Servizio centrale delle prestazioni sociali (assegno-parentale@ias.ti.ch).