Assembramenti. Prima della pandemia da coronavirus, il fatto che le persone si radunassero assumeva una connotazione positiva. Era sinonimo di vitalità, turismo ed economia che funzionano. Mentre ora al solo pensare a più di cinque persone assieme, vicine e magari senza mascherina, viene l’orticaria. Il virus ha cambiato – almeno per il momento – il modo in cui dobbiamo affrontare la quotidianità. O meglio, in cui dovremmo affrontarla. Perché, soprattutto durante le giornate di bel tempo, non sono mancate le segnalazioni di assembramenti eccessivi. Tanto da rendere necessario l’introduzione di vere e proprie sanzioni. Un esempio lo si è avuto ieri ad Ascona.

Quasi come durante il jazz

Volendo usare un’iperbole, sembravano quasi i giorni di una passata edizione del jazz festival sul lungolago....