Pierluigi Zuccolotto, nato a Bellinzona nel 1971, dopo gli studi in diritto a Losanna è stato attivo professionalmente in Romandia nell’ambito delle assicurazioni sociali. In particolare, dopo aver prestato servizio per importanti casse malati, è stato nominato responsabile dei servizi medico-amministrativi all’Ospedale cantonale di Friborgo (HFR), e poi direttore generale di un istituto privato.

Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per ringraziare sentitamente l’Avv. Anna Trisconi Rossetti per il prezioso lavoro svolto per oltre un trentennio al servizio della socialità. Oltre che per la sua elevata competenza professionale, Anna Trisconi Rossetti sarà ricordata per aver accompagnato la redazione delle principali riforme sociali che hanno visto la luce in Ticino nell’ambito degli aiuti alle famiglie e dei sussidi cassa malati.