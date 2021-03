Sì, il Ticino dovrebbe avere la possibilità di aprire le terrazze per permettere di consumare cibo e bibite acquistate presso i ristoranti che offrono il servizio d’asporto almeno fino al 18 aprile. La richiesta, avanzata venerdì scorso da GastroSuisse, ha fatto breccia nel Consiglio di Stato, che si è attivato indirizzando a Berna una richiesta di deroga in vista del delicato fine settimana pasquale. In una lettera di due pagine inviata lunedì al Consiglio federale, l’Esecutivo cantonale ritiene che questa misura porterebbe anche a dei benefici di carattere sanitario. Chi usufruisce del servizio take-away potrà consumare cibi e bevande in spazi in cui vigono i piani di protezione previsti dalle normative gastro invece che “accamparsi” dove capita. Con il conseguente rischio di generare assembramenti...