Assistenza, in leggero calo ma dati stabili

Il numero di persone in assistenza in Ticino è tornato, seppur leggermente, sotto quota ottomila ma nel complesso la situazione resta stabile. Dal rapporto trimestrale pubblicato ieri dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre emerge che la media del trimestre in questione si attesta in ogni caso a 8.032 persone beneficiarie di prestazioni sociali, ossia 81 in meno allo stesso periodo del 2019 (-1%). Il numero di unità di riferimento con una prestazione di sostegno sociale pagata nel terzo trimestre del 2020 è stato mediamente di 5.313, ovvero l’1% in meno rispetto alla media del medesimo trimestre dello scorso anno. I dati del DSS non hanno rimarcato un’impennata rispetto al periodo pre-emergenza sanitaria e, soprattutto, non evidenziano sostanziali scostamenti dagli scorsi mesi.