Nel secondo trimestre, segnato dalla pandemia di coronavirus, il numero di persone in assistenza in Ticino è rimasta stabilmente sopra quota 8 mila. Il rapporto trimestrale pubblicato negli scorsi giorni dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno non ha però rimarcato un’impennata rispetto al periodo pre-emergenza sanitaria.

La media del numero di persone con una prestazione pagata, infatti, si attesta a 8’341, in aumento di 69 unità (+0.8%) rispetto alla media del II trimestre 2019. Il numero di unità di riferimento con una prestazione di sostegno sociale pagata nel secondo trimestre del 2020 è stato mediamente di 5.337, corrispondente allo 0.3% in meno rispetto alla media del medesimo trimestre del 2019.

L’andamento negli ultimi sei mesi:

Gennaio: 7.985

Febbraio: 8.089

Marzo: 8.234

Aprile: 8.340

Maggio: 8.295

Giugno: 8.388

Dati stabili, ma...

Nel rapporto, la Sezione del sostegno sociale (SdSS) rimarca che durante questo periodo il numero di nuove domande di prestazioni di sostegno sociale inoltrate suoi uffici «è diminuito in modo importante e ciò è con buona probabilità riconducibile all’efficacia delle diverse misure attivate, sia ordinarie – in particolare legate al diritto alle indennità di disoccupazione e alle prestazioni Laps – sia straordinarie – quali le indennità per lavoro ridotto, il prolungamento di 120 giorni delle indennità LADI, l’IPG Corona e i prestiti garantiti dalla Confederazione. È altresì importante considerare che le persone hanno fatto capo anche a diverse tipologie di aiuto informale, in particolare al sostegno finanziario intra-familiare e agli aiuti puntuali forniti da enti e associazioni di solidarietà».

Come detto, per quanto concerne il numero di persone e unità di riferimento con una prestazione pagata, si assiste a una certa stabilità rispetto al medesimo trimestre dello scorso anno. Tuttavia, «rimane difficile stimare come evolveranno i dati inerenti al sostegno sociale nei prossimi mesi – spiega la SdSS – L’evoluzione dipenderà sia dalla diffusione della pandemia sia dalla capacità di ripresa dell’economia. La SdSS si sta tuttavia adoperando, in collaborazione con l’Istituto delle assicurazioni sociali e la Direzione del Dipartimento della sanità e della socialità, per sorvegliare la situazione e approntare tempestivamente eventuali misure necessarie».

