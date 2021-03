Come già nei mesi di ottobre e novembre 2020, anche nel quarto trimestre dello scorso anno il numero di beneficiari di prestazioni assistenziali in Ticino è rimasto stabilmente sotto quota 8 mila. Questa soglia psicologica, ricordiamo, è stata ininterrottamente superata da febbraio 2019, con un’unica parentesi (7.985 beneficiari a gennaio dello scorso anno). Tornando però al 2020 segnato dalla pandemia, il numero di persone in assistenza a ottobre si è attestato a 7.926, per poi calare a novembre (7.848) e dicembre (7.863).