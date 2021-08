Davide Zanella—autore della tela realizzata in acrilico su tela di juta—è l’artista scelto dalla società detentrice dei diritti dei personaggi di Lupin III, la TMS, per portare avanti l’eredità—dopo la morte, nel 2019—di Monkey Punch, pseudonimo del fumettista e regista giapponese Kazuhiko Katō, «padre» del «ladro gentiluomo» oggi tanto popolare nella versione manga del 1967. La pagina internet che promuove l’iniziativa lo descrive come «un’icona, un protagonista di grande successo nel mondo dei manga, dei film e delle serie TV, le quali continuano da oltre cinquant’anni e a diffondere il suo sorriso sornione in ogni parte del globo. La sua notorietà non conosce confini, così come la caparbietà dell’ispettore Zenigata».