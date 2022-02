«Questi numeri non li ho visti nemmeno in sedici anni di Gran Consiglio». Parola del consigliere di Stato Raffaele De Rosa, che durante l’ultima sessione di Gran Consiglio ha indirettamente invitato il plenum a non esagerare con la presentazione di atti parlamentari, facendo particolare riferimento alle interpellanze e alle interrogazioni. Già, tra domande poste al Governo, mozioni e iniziative parlamentari, il Gran Consiglio negli ultimi anni si è dato parecchio da fare.

A confermarlo sono le cifre. Nel 2020, ad esempio, sono stati raggiunti ben tre record: le interpellanze depositate sono state 184, le mozioni 121, le iniziative 78. Tutti numeri che, come detto, non erano mai stati raggiunti prima. A questi si aggiungono pure le 158 interrogazioni presentate nel 2020; una cifra non da record...