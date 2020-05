Per combattere l’attuale crisi economica dovuta all’epidemia è necessaria maggiore flessibilità nelle norme di apertura delle attività economiche e nelle norme sul lavoro nei settori dell’industria, dell’artigianato e del commercio. È quanto chiede, in buona sostanza, una mozione inviata proprio in queste ore dalla deputata Cristina Maderni a nome del gruppo PLR in Gran Consiglio. Nell’atto parlamentare Maderni sottolinea innanzitutto che a causa dell’epidemia «in ambito turistico e commerciale appare chiaro come fino al termine del 2021 la nostra offerta dovrà essere orientata prevalentemente al mercato interno». Di conseguenza «riflessioni in grado di garantire ai nostri ospiti condizioni di ampliata e massima fruizione dei servizi potrebbe essere una carta vincente per porsi in piena alternativa alle offerte turistiche soprattutto estive dei paesi a noi vicini».