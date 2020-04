Attività consentite, cosa cambia da oggi

Scattano oggi i primi allentamenti decisi dal Consiglio federale nel quadro della graduale ripresa delle attività economiche. Ecco chi potrà riaprire e secondo quali provvedimenti sul piano della sicurezza.

Parrucchieri ed estetisti

I parrucchieri e i centri estetici potranno tornare a operare. Per mantenere i due metri di distanza i saloni devono predisporre al massimo la metà dei posti a sedere. Sia i parrucchieri sia i clienti devono indossare mascherine protettive, con i primi tenuti a lavorare con guanti monouso e i secondi provvisti di teli di protezione monouso. Oltre all’obbligo di disinfezione degli strumenti, una maschera con visiera in plexiglass deve essere portata per trattamenti del viso e per la manicure.

Studi medici e attività ospedaliera

Da oggi sono permessi tutti gli interventi ospedalieri. Pure gli ambulatori e le cliniche veterinarie sono completamente disponibili. Oltre alla distanza e ad altre regole, una novità è che i proprietari devono consegnare il proprio animale all’esterno dello studio e, a fine visita, ritirarlo senza mettere piede all’interno.

Dentisti, fisioterapisti e massaggiatori

L’Associazione svizzera dei dentisti ha rafforzato i già severi standard d’igiene. Fra le misure aggiuntive figurano il triage dei pazienti ad alto rischio e le distanze in sala d’attesa. Le maschere protettive sono già routine per il personale. L’associazione dei fisioterapisti Physioswiss raccomanda ai suoi operatori di indossare maschere protettive sul lavoro, mentre i clienti dovranno farlo solo se appartengono a un gruppo a rischio.

Centri del fai da te e di giardinaggio

I centri dedicati al bricolage e al giardinaggio prevedono un sistema per scremare gli ingressi, il rispetto delle distanze minime e i pagamenti senza contanti. Sono in fase di allestimento registratori di cassa con pannelli in plexiglass e aree di attesa ad hoc. Questi centri sono autorizzati a vendere solo piante e materiali da costruzione.

Tatuatori

L’associazione svizzera dei tatuatori professionisti richiede che gli specialisti indossino una maschera protettiva del tipo FFP2. I clienti riceveranno una mascherina chirurgica. Sono pure state emanate ulteriori misure come la disinfezione delle superfici e delle pareti divisorie o delle tende tra i luoghi di lavoro.

Strutture servisol

Tornano a disposizione dell’utenza anche le strutture servisol quali i solarium e gli impianti di autolavaggio.

Le tre eccezioni ticinesi

Rispetto al resto del Paese, e grazie alla finestra di crisi concessa dal Consiglio federale, in Ticino resteranno in vigore alcune restrizioni aggiuntive. Le strutture ricettive rimangono chiuse: fanno eccezione gli alberghi con un’autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone e i campeggi, che possono continuare a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività inerenti la gestione dell’emergenza. Nel rispetto delle norme igieniche e di distanza sociale sono permesse attività sui cantieri all’aria aperta o al coperto, svolte da 15 o meno persone oppure attività di estrazione della pietra naturale svolte da 15 o meno persone. Fatte salve le industrie della filiera socio-sanitaria, chimico-farmaceutica, medicale e alimentare, le altre industrie che intendono impiegare il 60% del personale attivo a regime ordinario devono, se superano i 10 dipendenti contemporaneamente, chiedere un’autorizzazione per attività non procrastinabili o di interesse pubblico.

