Il Consiglio federale questa mattina ha formalmente autorizzato le limitazioni o cessazioni delle attività decise dal Consiglio di Stato ticinese per frenare i contagi da coronavirus. Per capire quali sono le regole in vigore da lunedì, il Consiglio di Stato ha convocato una conferenza stampa alle 15. Sono presenti all’incontro il presidente del Consiglio di Stato Christian Vitta, il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi e il capo dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta Matteo Cocchi.

Il presidente del Governo Christian Vitta ha esordito parlando del via libera di Berna: «Berset mi ha comunicato per telefono la decisione. Salutiamo con soddisfazione queste decisioni che danno legittimità all’azione del Consiglio di Stato e che permette l’accesso agli aiuti federali ad aziende e lavoratori».

Ecco le nuove regole da lunedì fino al 5 aprile:

- confermata la chiusura delle attività nel settore della ristorazione, tra cui ristoranti e bar, ma anche centri estetici e parrucchieri, come pure musei e cinema, palestre

- la chiusura non si applica a chi fa servizi e domicilio, mense aziendali e mense di case anziani, punti vendita di articoli sanitari, chioschi, supermercati, banche, poste. Devono però rispettare le norme igieniche e di distanza sociale

- gli alberghi con otre 50 posti possono continuare ad esercitare per ospitare personale che lavora in una delle attività ammesse

- possono rimanere operative le strutture sanitarie, asili nido, strutture di sostegno agli anziani, come pure le badanti

- possono esercitare le attività del settore agricolo e alimentare

- le attività nei cantieri restano sospese, deroghe saranno concesse in caso di interesse pubblico o per urgenze

- permesse le attività che possono essere svolte a domicilio, la presenza in ufficio deve essere limitata e solo nel rispetto delle norme igieniche

- permessi interventi puntuali per risolvere guasti

- permessi interventi per garantire la pulizia dei luoghi pubblici

- permesse le attività per garantire l’ordine pubblico

- restano attive aziende del chimico farmaceutico

- permessi i trasporti connessi con le attività autorizzate

- permesse anche le attività necessarie all’informazione, compresa la stampa dei giornali

- concessa l’apertura di singole aziende per evidenti urgenze: il via libera deve arrivare dallo Stato Maggiore di Condotta cantonale

Prolungato lo stato di necessità, resta il divieto per gli over 65 di andare a fare la spesa

«Nessuna autocertificazione permette di aprire, resta in vigore lo stesso sistema autorizzativo della scorsa settimana», ha chiarito Vitta. Prolungato anche lo stato di necessità e il divieto di andare a fare la spesa per gli over 65.

«Non venite in Ticino»

Da parte sua il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi ha spiegato che lo stato di necessità resterà attivo fino al 19 aprile: «Lo stato di necessità permette al cantone di adottare misure straordinarie». Il passaggio di presidenza verrà posticipato di un mese, a inizio maggio: «La priorità del Governo è affrontare la crisi legata al coronavirus». «Abbiamo chiesto l’attivazione di chi presta servizio civile per attenuare la pressione del settore sanitario», ha spiegato. «Diversi sindaci ci hanno detto che sono molti i confederati presenti in Ticino per fare sport: sono situazioni che creano confusione», ha aggiunto Gobbi, lanciando poi un appello ai confederati, chiedendo loro di non recarsi in Ticino - come già fatto venerdì da Alain Berset - con l’arrivo della bella stagione e delle vacanze pasquali.

