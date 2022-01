Lesto com’è cominciato, il 2021 è arrivato al suo scadere. Un anno che, per dirla con il nostro direttore Paride Pelli, non si chiude come avevamo previsto e auspicato. Per tutti voi lettori, speriamo però che questi 365 giorni non siano stati segnati solamente da pandemiche preoccupazioni, ma anche e soprattutto da gioie e soddisfazioni. Assieme possiamo fare in modo che il nuovo anno sia davvero (e finalmente) quello della rinascita e della ripartenza. Da tutte le redazioni del Corriere del Ticino l’augurio per un 2022 all’insegna della serenità. E un ringraziamento, di cuore, per l’affetto e la vicinanza.