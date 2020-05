Aumenta il traffico ai valichi ticinesi: ecco le cifre

Da questa mattina i valichi di confine di Ponte Cremenaga, Brusino e Ligornetto sono stati riaperti al traffico, un provvedimento con cui l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha voluto anticipare l’aumento del traffico transfrontaliero in seguito alle misure di allentamento annunciate dal Consiglio federale.

Dal monitoraggio dell’AFD, ci conferma la portavoce Donatella Del Vecchio, risulta che i passaggi in entrata e in uscita registrati oggi ai valichi ticinesi ammontano a 30.072, ovvero a 3.376 (+13%) in più rispetto ai 26.696 passaggi registrati sette giorni fa e a 9.948 in più rispetto al 20 aprile. «Rispetto ai flussi precedenti alla pandemia, si può dire che il traffico in entrata e in uscita è diminuito di circa ancora ora oltre il 50%».

Per quanto riguarda invece i tre valichi...