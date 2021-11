Aumentano gli annegamenti: «Più nei laghi che nei fiumi»

Nove annegamenti. Quasi il doppio rispetto alla media decennale. Fabienne Bonzanigo, responsabile della campagna «Acque sicure», parla di «bilancio in chiaroscuro». Malgrado i numeri non certo rallegranti, dice, la Commissione «Acque sicure» - in collaborazione con il Dipartimento delle istituzioni - nel 2021 ha fatto molto in termini di sensibilizzazione. «Ci aspettavamo un arrivo massiccio di turisti in Ticino. Abbiamo quindi agito di conseguenza, potenziando le azioni di prevenzione», gli ha fatto eco il presidente della Commissione, Boris Donda. «Il numero dei decessi va rapportato a quello estremamente alto dei turisti giunti in Ticino questa estate».

I numeri

Cosa dicono, allora, questi numeri? Innanzitutto, che gli annegamenti sono avvenuti principalmente nei laghi (5) rispetto ai fiumi...